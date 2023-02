Uccide due donne e poi si suicida | il killer era un ergastolano in licenza

Leggi su europa.today

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sabato di sangue a Riposto, in provincia di Catania. Tre persone - duee un uomo - sono state trovate morte oggi 11 febbraio. I cadaveri sono stati scoperti in punti diversi della cittadina in momenti diversi. Quasi certo che ci sia un macabro...