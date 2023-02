UAE Tour femminile | Elisa Longo Borghini vince sullo Jebel Hafeet! Gaia Realini scatenata | Persico terza | dominio italiano

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023)ha vinto latappa dell’UAE2023, corsa ciclistica di livello Worldche va in scena negli Emirati Arabi Uniti e alla sua prima edizione per quanto riguarda il settore. L’italiana si è imposta in cima alla micidiale salita diHafeet, un’ascesa di 10,8 km al 6,7% di pendenza media e che ha sempre fatto selezione anche quando è stata affrontata dagli uomini negli ultimi anni. La 31enne deve ringraziare una straripante, sua giovane compagna di squadra alla Trek-Segafredo. La 21enne ha infatti piazzato una micidiale accelerazione quando mancavano sette chilometri al traguardo e ha messo in ginocchio tutte le avversarie, portandosi dietro la propria capitana. ...