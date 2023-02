Tv in lutto | l’attore trovato morto a casa Aveva 34 anni | è mistero

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023)34ed era un attore molto noto: il pubblico lo conosce per le sue interpretazioni nella serie tv Hollywood Heights – Vita da popstar (visibile in italia su Mtv). Lascia la moglie e tre figli: una bambina di sette, un figlio di cinque e il terzo di appena un anno. È statonella suadi Austin in Texas. La notizia è stata confermata al New York Post dalla moglie. “Cody – ha dichiarato Stephanie – era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi, devastati. Era il papà migliore. Ci mancherà per sempre”. Il mondo della tv piange la scomparsa di Cody Longo. Al momento le cause della morte non sono chiare: le forze dell’ordine sono state avvertite dalla moglie che era a lavoro e non riusciva a contattare il marito. A quel punto si è preoccupata e ...