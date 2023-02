Tutor nella Galleria Giovanni XXIII a Roma | quando saranno attivi e come funzionano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Finalmente c’è una data certa: ilnon– gli esperti dicono che il nome corretto è rilevatore di velocità – entrerà in funzione con emissione delle multe dal prossimo 30 marzo. Una data da segnare sul calendario perché poi non cipiù alibi. Identro laDopo tanto parlare – di questo sistema si iniziò a discettare nel novembre del 2018 col primo annuncio dell’allora sindaca Raggi – e dopo tanto lavoro – con la prima installazione avvenuta nel novembre del 2021 – il sistema “Celeritas 1506” ha iniziato a funzionare. Il tratto interessato dal controllo misura circa 3 chilometri e collega la Farnesina al Policlinico Gemelli. Il ...

