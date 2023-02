Tumore scoperto dopo un trattamento di bellezza su TikTok | la storia di Helen Bender

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 11 febbraio 2023) Non sottovalutare i segnali che ci manda il nostro corpo se si riscontrano sintomi “sospetti” e mai avuti prima è importante. A volte, però, possono essere gli altri a farci capire che sia necessario effettuarne un controllo medico per saperne di più. Questo è quanto accaduto aer che hadi avere unavere pubblicato un suo video sul celebre social network. La 26enne stava infatti utilizzando uno strumento di massaggio “gua sha”, pratica che viene tramandata dall’antichità e che porta a strofinare una pietra sul viso per rendere la pelle più liscia, quando si è resa conto di un cambiamento sul suo collo che non aveva notato prima. Guardandosi allo specchio, infatti, la giovane ha avvertito una protuberanza, che l’ha notevolmente preoccupata e che ...