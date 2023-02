Troppa Cantù per la SBS Bergamo | dura sconfitta in gara-1 dei quarti di finale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023). L’impegno era di quelli molto complicati, e il campo ha confermato le attese della vigilia. La Briantea 84, campione d’Italia in carica, mette una serie ipoteca sul passaggio alle semifinali del Campionato di Serie A di basket in carrozzina. Sul campo della palestra Italcementi, la SBS Montelloha disputato un ottimo primo quarto, è rimasta agganciata ai blasonati rivali sino all’inizio della seconda metà di partita, ma alla distanza ha pagato la differenza con i canturini, soprattutto sul piano fisico. Il break decisivo degli ospiti è giunto nel terzo quarto, con un 17-6 che ha scavato una distanza incolmabile per i padroni di casa, comunque autori di un match coraggioso di fronte alla cliente più difficile dell’intero panorama tricolore. Alla fine, in tre hanno superato quota 20 punti, ma due erano nelle file ...