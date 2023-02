Trionfo Ancelotti | il Real Madrid conquista il Mondiale per club Rivivi la diretta

Il Real Madrid torna sul tetto del mondo, per la quinta volta e a sei anni di distanza dall'ultimo. Ieri sera la squadra guidata da Carloha superato senza troppi patemi (5 - 3) la squadra saudita dell'Al Hilal in un match che è sembrato quasi un'esibizione. Per il tecnico ...RABAT - In diretta la finale del Mondiale per club: gli spagnoli del Real Madrid affrontano la formazione saudita dell' Al Hilal ...

Per la squadra spagnola è il quinto trionfo, in altrettante finali disputate, nel torneo organizzato dalla Fifa che assegna i titolo di campione del mondo. Per il tecnico dei madrileni, Carlo ...Il viaggio in Marocco del Real Madrid si è chiuso in trionfo, ma che brividi nella finale del Mondiale per club a Rabat contro i sauditi dell’Al Hilal, in una partita chiusa e riaperta almeno un paio ...