Treviglio | schianto moto-minivan | grave un 15enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023)incidente poco dopo mezzogiorno di sabato 11 febbraio lungo viale Manzoni a: un ragazzo di 15 anni ha riportato serie ferite in seguito allocon un, in corrispondenza di un incrocio. Il giovane stava percorrendo la strada a bordo del suorino quando, probabilmente per una precedenza non rispettata, si è trovato di fronte un Ford Tourneo, all’altezza del benzinaio Agip che si trova lungo la via: inevitabile a quel punto l’impatto, violento, che ha scaraventato a terra il. Immediatamente è stata segnalata l’urgenza al numero unico d’emergenza 112, che in pochi minuti ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di, un’automedica e gli agenti della Polizia Locale. Il giovane è stato ...