Tragedia a Palermo | scoppia un incendio nella sua casa | morta una donna disabile

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unadi 73 anni èin undivampato la notte scorsa nell'appartamento in cui viveva da sola, in un palazzo a due piani, in via Maltese a. Le fiamme sono state spente ...

Una donna disabile di 73 anni è morta in un incendio divampato la notte scorsa nell'appartamento in cui viveva da sola, in un palazzo a due piani, in via Maltese a. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito a una presa elettrica. L'allarme al centralino dei vigili del ...nella mattinata dell'11 febbraio a, dove un'anziana disabile è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. La vittima . L'incendio . Il secondo allarme . La vittima. ...

Tragedia all’alba, il guasto e l’incendio “killer” in casa: morta donna Quotidiano di Sicilia

Tragedia a Palermo, incendio divampa in appartamento: muore ... ilSicilia.it

Tragedia all'alba a Palermo: disabile muore nell'incendio di un appartamento SeguoNews

Tragedia a Palermo, bimba di 20 mesi ingerisce marijuana Virgilio

Tragedia sfiorata in viale Boris Giuliano, cade una magnolia: auto distrutte e strada chiusa PalermoToday

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Una donna disabile di 73 anni è morta in un incendio divampato la notte scorsa nell'appartamento in cui viveva da sola, in un palazzo a due piani, in via Maltese a Palermo.Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Una nottata a dir poco impegnativa, quella dell’11 febbraio, per i Vigili del fuoco di Palermo. Come riferisce il ...