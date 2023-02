Traffico Roma del 11-02-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pocosul Grande Raccordo Anulare è maggiormente presente su entrambe le carreggiate tra la diramazionenord e la mattina scarsi gli spostamenti anche sull’altra turbano della A24 e su tutta la tangenziale est terminata la manifestazione con corteo che dalle 14:30 ha preso il via su piazza dell’esquilino i partecipanti hanno raggiunto Piazza di Porta San Giovanni concludendo così l’evento e riportando alla normalità alla circolazione in tutte le zone interessate allo stadio Olimpico torna la serie A con Lazio Atalanta fischio di inizio alle 20:45 sempre attenzione alle consuete modifiche alla circolazione al divieto di fermata sul Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo Giardino a Piazza del Fante lavori in programma per la realizzazione della Stazione ...

...diFiumicino. Lo sciopero è in programma per 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 dello stesso giorno; 28/02/2023: sciopero di diverse aziende del settore trasporto aereo, dalla società per il...Un automobilista furbetto che per non incappare in una multa ha coperto la targa della vettura ed è entrato in un'area Ztl (Zonalimitato). Uno strategemma che non è però stato sufficiente all'uomo, colto sul fatto dalla polizia locale e poi sanzionato e denunciato. Succede a Tivoli, comune della provincia nord est ...

A partire dalle ore 9, per 8 ore, su tutto il territorio della Regione Veneto; 22/02/2023: sciopero del personale del servizio navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino ... dalla società per il ...Di incidenti a Roma se ne contano ogni giorno tanti. Alcuni paralizzano il traffico, altri hanno un epilogo tragico: il nuovo anno, infatti, è iniziato da poco, ma sono già troppe le persone che hanno ...