Traffico Roma del 11-02-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare in queste ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est sabato caratterizzato da manifestazioni e cortei dalle 14:30 in corso una manifestazione che da piazza dell’esquilino raggiungere Piazza di Porta San Giovanni fino alle 19 sono previste modifiche alla circolazione chiusure e deviazioni per diverse linee bus della zona dalle 16:30 c’è un altro corteo da via Laurentina e percorrendo viale Oscar Sinigaglia aggiungere alle 19 su Piazza Giuliani e Dalmati in questo caso è prevista la partecipazione di almeno 100 persone ieri a disagio allalungo via Aurelia Antica dove a seguito di una muro danneggiato dalla caduta di un albero e per motivi di sicurezza si viaggia ...

...diFiumicino. Lo sciopero è in programma per 8 ore, dalle 8:30 alle 16:30 dello stesso giorno; 28/02/2023: sciopero di diverse aziende del settore trasporto aereo, dalla società per il...Un automobilista furbetto che per non incappare in una multa ha coperto la targa della vettura ed è entrato in un'area Ztl (Zonalimitato). Uno strategemma che non è però stato sufficiente all'uomo, colto sul fatto dalla polizia locale e poi sanzionato e denunciato. Succede a Tivoli, comune della provincia nord est ...

per il traffico locale, si consiglia di percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti ...A partire dalle ore 9, per 8 ore, su tutto il territorio della Regione Veneto; 22/02/2023: sciopero del personale del servizio navetta dell’aeroporto di Roma Fiumicino ... dalla società per il ...