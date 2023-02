Traffico Roma del 11-02-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... di 50 anni, gravemente ferita con colpi di arma da fuoco in via, sempre a Riposto. Sono stati ...Il tratto del lungomare di Riposto dove è stata trovata la prima vittima è stato chiuso al...La strada è stata transennata e chiusa alper permettere ai Carabinieri e agli uomini ... un altro corpo è stato trovato nella centralissima via, vicino alla villa Pantano. La posizione ...

Traffico Roma del 11-02-2023 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 11-02-2023 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 11-02-2023 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 11-02-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Traffico Roma del 11-02-2023 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Si registrano inoltre altri 3 morti. A Roma i nuovi casi sono 401. “Su 1.636 tamponi molecolari e 6.385 tamponi antigenici per un totale di 8.021 tamponi, si registrano 724 nuovi casi positivi (+99); ...Di incidenti a Roma se ne contano ogni giorno tanti. Alcuni paralizzano il traffico, altri hanno un epilogo tragico: il nuovo anno, infatti, è iniziato da poco, ma sono già troppe le persone che hanno ...