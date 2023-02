Traffico Roma del 11-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi di rilievo anche sull’intero tratto della tangenziale estcittà dalle 14:30 in corso una manifestazione con corteo che da piazza dell’esquilino raggiungerà a Piazza di Porta San Giovanni fino alle 19 sono previste modifiche alla circolazione deviazioni per diverse linee bus e della zona alle 16:30 un altro corteo Partirà da via Laurentina e percorrendo viale Oscar Senigallia giungerà alle 19 su Piazza Giuliani e Dalmati è prevista la partecipazione di almeno 100 persone cantieri lungo via Aurelia Antica dove a seguito di un muro danneggiato dalla caduta di un albero e per motivi di sicurezza si viaggia tramite senso unico alternato tra via delle Fornaci e l’arco di Paolo ...