Traffico Roma del 11-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione scorrevole il tratto Urbano della A24L’Aquila e code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra lo svincolo di Ciampino e la Appia adisagi incidente in via dell’Ambaradam nei pressi di via di Villa Fonseca nuovo incidente correttamente in via della Casetta Mattei altezza Largo dei della Bitta 21 su via Ostiense nei pressi di via Efeso altro incidente al momento Invia Vale l’altezza di via della Tenuta di Sant’Agata dalle 14:30 alle 19 È previsto un corteo che parte da piazza dell’esquilino fino a Piazza di Porta San Giovanni possibili disagi alaltra manifestazione con corteo dalle 16:30 alle 19 dalla Laurentina a Piazza 2 fino a Piazza Giuliani e Dalmati a Corona manifestazione in piazza Sempione dalle 17 alle 20 sono possibili soluzioni al ...