Traffico Roma del 11-02-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Cassiarallentato tra gli incroci per la storta e via Trionfale incidente invece in via Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole Con la conseguenza delrallentato rallentamenti anche in via Aurelia sempre per un incidente all’altezza Largo Don Guanella viabilità di nuovo regolare intanto su Viale Trastevere Sono terminate ieri le potature dei Platani la strada è stata riaperta tra via Induno e Piazza Belli la circolazione è tornata alla normalità nelle due direzioni pausa dei lavori invece in via Nomentana le potature e le chiusure altra corso Trieste Viale XXI Aprile riprenderanno il prossimo mercoledì 2 in questi giorni da oggi è martedì la circolazione sarà regolare tra corso ...