Traffico Roma del 11-02-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno avete trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquilaquella disagi per un incidente in via di Tor Carbone nelle vicinanze di via del Casale Marini e su via di baccanello alle porte dirallentamenti per incidente altezza Cassia dalle 7 alle 12 divieto di transito lo ricordiamo in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto per la pulizia del manto stradale tra Piazzale Clodio a via Trionfale corteo in programma questo pomeriggio dalle 14:30 alle 19 da piazza dell’esquilino fino a Piazza di Porta San Giovanni possibili disagilungo le vie interessate dal corteo oggi l’incontro di calcio all’Olimpico alle 20:45 con lazio-atalanta ...

'Lavorerò fianco a fianco col sindaco di(Roberto Gualtieri, ndr) affinché si faccia il ... Tutti preoccupati per le ricadute sul, in particolare quello dei mezzi pesanti, e sull'eventuale ......30 circa di venerdì mattina, 10 febbraio, si è verificato un incidente a Jesi, in via. Due ... in un primo momento, a regolare il

