Traffico Roma del 11-02-2023 ore 09 | 00

(Di sabato 11 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare sul grande raccordo anulare sul Urbano della A24L’Aquilaancora disagi per un incidente sul Piazza Tuscolo all’altezza di via Magna Grecia possibili rallentamenti per un altro incidente in via di Tor Carbone all’altezza di via Ardeatina incidente e rallentamenti anche in viale Jonio nelle vicinanze di via Montecassino delle 11:53 divieto di transito in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e su Viale di Cavalieri di Vittorio Veneto per la pulizia del manto stradale tra Piazzale Clodio via Trionfale In quest’ultima direzione corteo in programma del pomeriggio dalle 14:30 alle 19 da piazza dell’esquilino fino a Piazza di Porta San Giovanni sono possibili disagi allungo le ...