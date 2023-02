Traffico Roma del 11-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione un incidente con Ecco adesso il grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra le uscite puntine Ostiense in direzione dellaFiumicinoregolare sulla turbano della A24L’Aquila ailin via di intensificazione un incidente si segnano in queste ore su Piazza Tuscolo all’altezza di via Magna Grecia e possibili rallentamenti per un altro incidente in via di Tor Carbone all’altezza di via Ardeatina dalle 7 alle 12 divieto di transito in viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto per la pulizia del manto stradale nel tratto tra Piazzale Clodio e via Trionfale In quest’ultima direzione infine sulla linea ad alta velocitàFirenze la ...