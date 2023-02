Totti e Noemi Bocchi aspettano un bambino? La clamorosa indiscrezione

(Di sabato 11 febbraio 2023) Francescopronto a diventare ancora una volta papà? Voci sulla possibile gravidanza diFrancescoun? L’è esplosa nel corso delle scorse ore e sta viaggiando alla velocità della luce. A sganciare la bomba è stato il settimanale Gente, che ha fornito anche una serie di indicazioni, portando a galla alcune prove raccolte che possono essere dei segnali verso una possibile gravidanza della: la rivista ha pubblicato nel suo ultimo numero alcune foto scattate adai paparazzi. Francesco e lasi sono incontrati per un pranzo al ristorante romano Da Dante. Il capitano è arrivato ...

I social le hanno raccontate tutte: l'amore, il giallo del litigio , la pace. Ora, però, per FrancescoBocchi si inizia a parlare di un impegno più serio: la nuova compagna dell'ex capitano della Roma sarebbe incinta. La prova Una foto di una cartellina medica lasciata in bella vista. ...FrancescoBucchi aspettano un figlio A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Gente , che nell'ultimo numero svela un retroscena. La nuova compagna dell'ex capitano giallorosso ...

Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta I paparazzi fotografano la cartellina clinica (lasciata in auto) ilmessaggero.it

Francesco Totti, Noemi Bocchi in dolce attesa Ecco l’indizio TGCOM

Noemi incinta di Totti L'indizio in bella vista che accende il sospetto Corriere dello Sport

Francesco Totti, Noemi Bocchi incinta La foto della cartella medica lasciata in auto Repubblica Roma

Totti-Noemi: cicogna in arrivo Un indizio fa scoppiare il gossip - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi già in crisi Per nulla! Secondo Gente, addirittura, l'ex capitano della Roma potrebbe essere in attesa di un figlio dalla nuova compagna. Il giornale ...Noemi Bocchi e Francesco Totti sono pronti a mettere su famiglia L’indiscrezione arriva dal settimanale Gente e parte da una paparazzata di Noemi Bocchi. La manager, già mamma di due figli, ha ...