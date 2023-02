Tosca | “Obiettivo raggiungibile | serve entusiasmo per uscire dal tunnel”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTanta delusione per la sconfitta di Cagliari ma in Alinprevale l’ottimismo. Il difensore rumeno ha commentato la prestazione della sua squadra ma si è detto speranzoso in vista della prossima sfida casalinga con il Brescia, scontro diretto da non fallire assolutamente per continuare a coltivare chance di salvezza. Le sue dichiarazioni: Positività – “Sono una persona che prova sempre a vedere le cose positive per andare avanti. Vedo un giusto atteggiamento nella squadra, nei compagni, nel mister e nella società. Letizia ha detto che sabato per noi inizia un nuovo campionato e noi dobbiamo vincere per dare una svolta alla nostra stagione”.– “Non voglio parlare di uno o dell’altro allenatore, voglio avere rispetto per tutti. Quando c’è un cambio è sempre uno shock, oggi in campo abbiamo visto una squadra con ...