Tornano protagoniste la Prima e la Seconda Repubblica | ospite di Mastella | Casini presenta il suo libro con Bertinotti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti “Amarcord e non nostalgia”. Così aveva sintetizzato il sindacol’invito a partecipare all’incontro tenutosi questa mattina al Teatro Comunale del primo cittadino beneventano e i due ex Presidenti della Camera, Faustoe Pier Ferdinando, quest’ultimo perre il suo‘C’era una volta la politica’. La mattinata è trascorsa in modo davvero piacevole con i tre uomini politici, perfettamente moderati dal direttore de Il Mattino, Francesco De Core, che hanno discusso del passato, del presente e anche del futuro della politica italiana, raccontando aneddoti, retroscena e visioni di quel che è stato e di quel che potrà essere. L’incipit al dibattito è stato fornito dal giovane sannita Marcello Piantedosi che ha fornito più di un assist ai tre ...