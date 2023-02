Torino | Juric | 'L'abbiamo dominata | quante occasioni Mi arrabbio quando giochiamo e non vinciamo'

... il Milan torna a sorridere battendo in casa ilnella sfida valevole per la 22esima giornata. mentre gli u omini diinterrompono la mini striscia di tre risultati utili di fila restando ...Uno di questi potrebbe essere Wilfried Singo , esterno destro del, che non pare essere più intoccabile per Ivan, che in questa stagione lo ha relegato spesso in panchina. Cambiando ...

LA PARTITA – Il Milan non riesce a impadronirsi delle redini della gara e lascia al Torino il primo tiro ... un cross basso dello stesso Leao deviato in corner dalla difesa di Juric. Dall’altra parte, ...Al Milan basta una rete di Olivier Giroud per piegare la resistenza del Torino di Ivan Juric e per dare un po' di morale alla truppa rossonera in vista dell'andata dell'ottavo di finale di Champions ...