Tiro con l’arco | la Turchia cancella gli Europei indoor di Samsun

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) La Federazione turca ha disposto lazione deglidiconin programma a. La rassegna, già posticipata al 19-24 febbraio a seguito del drammatico terremoto che ha sconvolto il paese, rientra così tra gli eventi annullati per decisione del Governo. “Con profondo rammarico, la Federazione turca dicone il Comitato Organizzatore Locale devono annunciare definitivamente lazione dei Campionati2023 di(Tur) – si legge nel comunicato – I grandi sforzi che il Comitato Organizzatore ha fatto per rinviare i Campionati non sono stati infatti premiati, dal momento che la difficile situazione in ...