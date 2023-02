Thomas Edison | e luce fu

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023), inventore e imprenditore statunitense, nasce a Milan l’11 febbraio del 1847 e muore ad West Orange il 18 ottobre 1931. In occasione della ricorrenza del suo compleanno passiamo in rassegna le tappe principali della sua carriera.è noto in tutto il mondo soprattutto per aver brevettato nel 1879 la lampadina a incandescenza, con la quale ha inizio l’era dellaelettrica. Si ispira o acquista prototipi di altri inventori a cui apporta dei miglioramenti, affinché siano commercializzabili e utilizzabili. Nel corso della sua vita ottiene oltre 1000 brevetti, vediamo da vicino quelli più rilevanti. Le origini diAlvanasce a Milan, nell’Ohio, come ...