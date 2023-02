The Mandalorian 3 | cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione su Disney+

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 febbraio 2023) In attesa del primo episodio della terzadi The, in arrivo in streaming il 1° marzo, riepiloghiamo la storia della serie live-action di Star Wars e proviamo a capire quale sarà il nuovo arco narrativo dello show. Più Pedro Pascal per tutti. Anche se spesso solo come doppiatore e poche volte - in effetti - fisicamente sotto il casco di Din Djarin, l'amatissimo e blasonato interprete di origini cilene sarà l'assoluto protagonista di questo inizio 2023. Mentre prosegue infatti il suo viaggio come Joel nell'America post-pandemica e apocalittica di The Last of Us su Sky (qui potete leggere la nostra recensione), l'attore è pronto a tornare nella Galassia Lontana Lontana di Star Wars nella terza e attesissimadi The, dal 1° marzo su. L'Universo delle Guerre ...