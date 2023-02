Terremoto | ultime notizie Turchia e Siria | Tajani | ritrovati corpi famiglia italiana Il bilancio | ?oltre 24mila morti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Sale ancora il drammaticodelle vittime deldi lunedì scorso in, arrivato ora, secondo i dati forniti dalle autorità, a

🔊 Ascolta l'articolo Il bilancio delle vittime delche ha colpito Turchia e Siria lunedì scorso continua a crescere. Secondo lestime, il numero totale di morti è salito a 23.831. In Turchia, il numero di vittime è di 20.318, con ......uno schiacciasassi sui mezzi di informazione italiani oscurando fatti ben più importanti come ilin Turchia, le imminenti elezioni regionali piuttosto che la guerra in Ucraina: nelle...

Terremoto ultime notizie. Sisma Turchia e Siria, bilancio sale a 22.375 morti. Erdogan ammette: «I ... Il Sole 24 ORE

Terremoto in Turchia e Siria: ancora disperso Angelo Zen la Repubblica

Terremoto Turchia e Siria, bambina di 2 anni salvata dopo 122 ore sotto le macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto, ultime notizie. Turchia e Siria, il bilancio delle vittime supera i 24mila morti Il Sole 24 ORE

Nuovo terremoto a Siena, in Toscana. Magnitudo 2.8, la seconda nelle ultime 24 ore. Ecco qui i dettagli iLMeteo.it

Si aggrava intanto il drammatico bilancio dei morti: sono oltre 24.000 — In Siria le vittime sono almeno 3.553, di cui almeno 2.166 nel nord-ovest controllato dai ribelli e almeno 1.387 nelle aree ...Il team USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco italiani, inviato nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, è al lavoro da giorni ad Antiochia nelle operazioni di ricerca e ...