Terremoto Turchia - Siria | oltre 25mila morti | Onu | Il bilancio potrebbe raddoppiare

Il dramma deline Siria adesso tocca da vicino il nostro Paese. Tre adulti e tre bambini , tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono stati ritrovati senza vita tra le macerie. Sono le ...2023 - 02 - 11 14:31:58 Onu: il bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Il bilancio dei morti per iline Siria potrebbe 'raddoppiare'. A sostenerlo è il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths, in un'intervista a Sky News. 'Ci sono ...

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, peggior disastro negli ultimi 100 anni - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, salvato neonato di 2 mesi dopo 128 ore. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria: oltre 25 mila morti. Unhcr: più di 5 milioni gli sfollati - Oltre 25 mila morti - Oltre 25 mila morti RaiNews

Terremoto Turchia, trovati i corpi della famiglia di italiani di origine siriana: morti 3 adulti e 3 bimbi. On ilmessaggero.it

Terremoto, ultime notizie. Terremoto, «scontri tra gruppi», stop Vienna a soccorsi in Turchia. Oltre ... Il Sole 24 ORE

Continuano le operazioni di ricerca e soccorso condotte dalle diverse forze in campo impegnate nel dopo terremoto che ha devastato la Turchia. Sotto le macerie di un palazzo nel distretto centrale di ...Così in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una bambina di due anni è stata estratta viva dalle macerie del terremoto che colpito il sud della Turchia dopo 122 ore: lo riporta il ...