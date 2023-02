Terremoto Turchia - Siria | oltre 24mila morti | Onu | Il bilancio potrebbe raddoppiare | Unhcr | 5 milioni di siriani senza casa

Crosetto : "Non possiamo girarci dall'altra parte" approfondimento- Siria, salvato neonato di 2 mesi dopo 128 ore 'Di fronte ad una tragedia di tale portata non possiamo girarci ...2023 - 02 - 11 14:31:58 Onu: il bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Il bilancio dei morti per iline Siria potrebbe 'raddoppiare'. A sostenerlo è il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths, in un'intervista a Sky News. 'Ci sono ...

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, peggior disastro negli ultimi 100 anni Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, neonato di 10 giorni estratto dalle macerie dopo 4 giorni | Bimbi di 2 anni e di 2 mesi salvati rispettivamente dopo 122 e 128 ore TGCOM

Terremoto Turchia, Onu: il bilancio dei morti potrebbe raddoppiare. Tajani: «Ritrovati i corpi della famiglia ilmessaggero.it

Terremoto, ultime notizie. Terremoto, «scontri tra gruppi», stop Vienna a soccorsi in Turchia. Oltre ... Il Sole 24 ORE

Terremoto tra Turchia e Siria: oltre 24 mila morti. Unhcr: più di 5 milioni gli sfollati - Dodici persone arrestate per i crolli in Turchia - Dodici persone arrestate per i crolli in Turchia RaiNews

“Il dramma che ha colpito le popolazioni di Turchia e Siria ha suscitato dolore ed emozione a livello mondiale e noi, come principale operatore privato della sanità di un grande Paese come l’Italia, ...Stanotte in volo anche il secondo team dei vigili del fuoco, a sei giorni dal primo invio ...