Terremoto Turchia | Drago e gli altri I cani soccorritori dei vigili del fuoco italiani

(Di sabato 11 febbraio 2023) Al telefono con i pompieri impegnati ad Hatay, vicino ad Antiochia. 'Ecco come seguono le tracce per arrivare ai ...

Al telefono con i pompieri impegnati ad Hatay, vicino ad Antiochia. 'Ecco come seguono le tracce per arrivare ai ...- Il presidente turco Erdogan: '75 mila estratti vivi dalle macerie'. In Siria oltre 5 milioni di sfollati. Tajani: nessuna notizia dei 7 ...

Terremoto Turchia e Siria, quasi 25mila morti Adnkronos

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Terremoto Turchia e Siria, le ultime notizie di oggi 11 febbraio. DIRETTA Sky Tg24

Terremoto Siria e Turchia, 24 mila morti. Un 16enne estratto vivo dalle macerie a 119 ore dalla prima scossa - Il video Open

Terremoto in Turchia e Siria: le prime immagini dai satelliti europei Sky Tg24

I soccorritori continuano a scavare tra i detriti degli edifici crollati: uomini, donne e bambini trovati vivi anche dopo 100 ore sotto le macerie ...Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria è uno dei più forti dell'ultimo secolo, e con oltre 21.000 vittime ha superato persino la tragedia di Fukushima. I fattori che hanno portato a questo ...