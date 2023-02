Terremoto Siria e Turchia | 24 mila morti Un 16enne estratto vivo dalle macerie a 119 ore dalla prima scossa – Il video

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il bilancio delche ha colpitoè salito ad oltre 24. Inle vittime accertate sono 20.665e 80.088 feriti. Insono 3.513, tra cui 2.166 nelle aree controllati dai ribelli nel Nord-Ovest. L’Armenia ha inviato aiuti umanitari a Istanbul attraverso il confine terrestre chiuso tra i due Paesi. L’Unhcr conta fino a 5,3 milioni di sfollati in: «L’agenzia si sta concentrando sulle strutture per i rifugiati, assicurando che i centri dove vengono inviati gli sfollati abbiano equipaggiamento adeguato. Come tende, coperte termiche, materassini, abiti invernali», ha dichiarato la rappresentante Sivanka Dhanapala. Intanto a 119 ore dal ...

Dai luoghi del disastro continuano ad arrivare storie di salvataggi. Tanti ancora i dispersi, come i 7 italiani, il veneto Angelo Zen e la famiglia di origine siriana che risiedeva in Lombardia, di ...in Turchia eè una strage. Revocato l'allarme tsunami nel sud Italia. Con il passare dei giorni, le vittime salgono a oltre 8.000. Migliaia gli sfollati. In ritardo i soccorsi inviati ...

Nonostante questo, desiderano fare la loro parte». raccolta fondi caritas terremoto turchia siria - grafico versione per web (Foto di Emanuele Biava) Le notizie che arrivano dai luoghi colpiti dal ...I soccorritori continuano a scavare tra i detriti degli edifici crollati: uomini, donne e bambini trovati vivi anche dopo 100 ore sotto le macerie ...