(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava sempre di più ildei morti del devastanteche ha colpito lunedì Turchia e Siria eche avrebbe superato le 24, secondo quanto riferito dalle autorità locali. In Turchia sarebbero almeno 20.665; mentre in Siria ildei morti è di 3.513. Ad alleviare il dolore la notizia del ritrovamento di un 16enne turco che è stato estratto vivo da un palazzo crollato nella città di Kahramanmaras. Secondo quanto riferisce la Cnn, il ragazzo sarebbe in buone condizioni. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA - Si aggrava sempre di più il numero dei morti del devastanteche ha colpito lunedì Turchia e Siria eche avrebbe superato le 24 mila vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali. In Turchia sarebbero almeno 20.665; mentre in Siria il numero ...ancora il drammatico bilancio delle vittime deldi lunedì scorso in Turchia e Siria, arrivato ora, secondo i dati forniti dalle autorità, a 23.831 morti. In Turchia si sono superate le ...

Terremoto ultime notizie. Sisma Turchia e Siria, bilancio sale a 22.375 morti. Erdogan ammette: «I ... Il Sole 24 ORE

Terremoto, sale a oltre 24 mila il numero delle vittime - sardiniapost SardiniaPost

Terremoto, sale a oltre 24 mila il numero delle vittime Il Tempo

Terremoto, sale a oltre 24 mila il numero delle vittime Tiscali Notizie

Terremoto Turchia e Siria, bilancio sale a oltre 23mila vittime Sky Tg24

direttore emerito della sezione INGV di Milano che da anni sta studiando i terremoti di questa zona - a un certo punto si piega e diventa parallela e molto vicina a un'altra faglia importante che si ...ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava sempre di più il numero dei morti del devastante terremoto che ha colpito lunedì Turchia e Siria eche avrebbe superato le 24 mila vittime, secondo quanto riferito dalle ...