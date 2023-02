Terremoto | partiti per la Siria gli aiuti del Gruppo San Donato

(Di sabato 11 febbraio 2023) PISA (ITALPRESS) – Sonodall’aeroporto militare di Pisa gli aerei dell’Aeronautica Militare che trasporteranno gliumanitari che ilSanha deciso di inviare in.Sarà la Mezza Luna Rossana a ricevere e distribuire gli. Si tratta di 4 ambulanze, medicinali, dispositivi medici e vestiario per un totale di circa 50.000 pezzi.Oltre le ambulanze e beni necessari all’assistenza, ilSanha inviato anche una qualificata equipe professionale composta da medici specialisti che offriranno tutto l’aiuto necessario ai colleghini gia presenti sul posto. A partire sono stati i medici dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano Dennis Andrade, Youssef Tammam, Camilla Baserga ...

Le immagini devastanti del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria hanno profondamente colpito l'intero pianeta. Da giorni, è partita… Leggi ...Il terremoto tra Siria e Turchia ha fatto al momento più di 20mila morti. Tutto il mondo si è mobilitato in soccorso di Ankara e Damasco promettendo aiuti umanitari e squadre di soccorso. In Siria per ...