(Di sabato 11 febbraio 2023) Unicef: fino a 5mila bambini rimasti soli in- Ini bambini rimasti soli - tra orfani e quanti sono ancora alla ricerca propri genitori - sono tra i 1000 e i 5000. 'Il numero di ...

Leggi anche >, spaventoso incendio nel porto di Iskenderun. In fiamme i container rovesciati dal sisma L'ordinanza I rilievi dell'Arpa non hanno rilevato la presenza di sostanze ...Si tratta di tre adulti e tre minori di origine siriana che vivevano in Lombardia. Ancora nessuna notizia del veneto Angelo ...

Terremoto Turchia e Siria, bambina di 2 anni salvata dopo 122 ore sotto le macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, quasi 25mila morti Adnkronos

Terremoto in Turchia, neonato di 10 giorni estratto vivo dalle macerie con la mamma dopo quattro giorni | Bimba di 2 anni salvata dopo 122 ore TGCOM

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato con un tweet che la famiglia italiana di origine siriana è stata trovata senza vita ad Antiochia, in Turchia, a seguito del devastante ...