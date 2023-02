Terremoto in Turchia | crollata mezza Kahramanmara? | città con oltre un milione di abitanti | file di palazzi in macerie

(Di sabato 11 febbraio 2023) La devastazione a?, in, è pressoché totale. Nellaconundi, la più vicina all’epicentro deldel 6 febbraio,disono ridotti in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... composta da 6 persone, tre adulti e tre minori, con passaporto italiano ma di origine siriana risultava dispersa ad Antiochia, in, dopo il devastantedi lunedì scorso. L'altro ...2023 - 02 - 11 10:10:09 Bimba di due anni salvata a 122 ore dal sisma Una bambina di due anni è stata estratta viva dalle macerie delche colpito il sud delladopo 122 ore: lo riporta il quotidiano turco Anadolu. La piccola è stata trovata nel distretto di Antakya, nella provincia di Hatay. Successivamente, dopo ...

Terremoto in Turchia, Tajani: "Ritrovati i corpi della famiglia italiana di Antiochia". Cnn: 16enne estratto … la Repubblica

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia e Siria, bambina di 2 anni salvata dopo 122 ore sotto le macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria: almeno 24mila i morti. Unhcr: oltre 5 milioni gli sfollati - Onu, consegna aiuti: proseguono i negoziati per accesso a tutte le aree della Siria - Onu, consegna aiuti: proseguono i negoziati per accesso a tutte le aree della Siria RaiNews

Terremoto in Turchia, neonato di 10 giorni estratto vivo dalle macerie con la mamma dopo quattro giorni | Bimba di 2 anni salvata dopo 122 ore TGCOM

Mentre non si ha ancora certezza della sorte dell'imprenditore italiano, in Turchia per lavoro ... Si sa che era in un albergo di Kahramanmaras, crollato con il terremoto di lunedì scorso. Da allora ...Terremoto in Turchia, crollata mezza Kahramanmaras, città con oltre un milione di abitanti: impressionanti file di palazzi in macerie [VIDEO] ...