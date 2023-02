Terremoto in Siria | ritrovata la famiglia italiana di origini siriane

(Di sabato 11 febbraio 2023) . Ancora disperso l’imprenditore Angelo Zen Sono stati ritrovati i corpi di tre adulti e tre bambini, tutti dello stesso nucleore, che – dopo essere stati identificati – si è scoperto essere ladine dispersa nelche ha colpito Turchia e. A dare la notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su Twitter ha scritto: «Purtroppo sono stati ritrovati senza vita, ad Antiochia, i corpi delladi originena. Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno». La, viveva da anni a Vanzaghello, in provincia di Milano, dove gestiva un’officina. Attualmente si trovava in ...

Il dramma delin Turchia eadesso tocca da vicino il nostro Paese. Tre adulti e tre bambini , tutti appartenenti allo stesso nucleo famigliare sono stati ritrovati senza vita tra le macerie. Sono le ...2023 - 02 - 11 14:31:58 Onu: il bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Il bilancio dei morti per ilin Turchia epotrebbe 'raddoppiare'. A sostenerlo è il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths, in un'intervista a Sky News. 'Ci sono ...

Il terremoto tra Siria e Turchia ha fatto al momento più di 20mila morti. Tutto il mondo si è mobilitato in soccorso di Ankara e Damasco promettendo aiuti umanitari e squadre di soccorso. In Siria per ...Più di 25.400 vittime è il bilancio provvisorio del terremoto che lunedì ha colpito la Turchia e la Siria. Ma per l’Onu potrebbe “raddoppiare e più”. Sale a 21.848 morti per il sisma in Turchia, a ...