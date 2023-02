Terra Amara anticipazioni 11 febbraio 2023 | l’orario di oggi su Canale 5

... Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato spettatori (%); Rai Due: Bella Ma' ha registrato un netto di spettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori (%); Canale 5:ha ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel. Uomini e Donne : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Amici : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel. Grande ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 11 al 17 febbraio 2023: Zuleyha aspetta un figlio, Demir la accusa di tradimento SuperGuidaTV

Terra Amara, anticipazioni Turchia: Saniye muore uccisa dal figlio di Hasmet Çolak SuperGuidaTV

“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha finisce in ospedale Tv Sorrisi e Canzoni

Anticipazioni Terra Amara, grave scompiglio a villa Yaman: via per sempre! ILSIPONTINO.NET

Terra amara, anticipazioni 11 febbraio: Seher viene mandata via Mediaset Infinity

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 febbraio ...Continua la messa in onda di Terra Amara, la soap Tv ambientata a Cukurova e che narra la travagliata storia d'amore tra Yilmaz e Zuleyha. Nella puntata in onda nel pomeriggio del 13 febbraio non ...