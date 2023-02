Ternana Parma 1 - 1 | Fere fermate dal Var

(Di sabato 11 febbraio 2023) Due gol annullati ai rossoverdi di mister Andreazzoli in vantaggio in apertura con Palumbo. Per gli ospiti pareggio di Bernabé

Due gol annullati ai rossoverdi di mister Andreazzoli in vantaggio in apertura con Palumbo. Per gli ospiti pareggio di BernabéNell'altro match delle 16.15, al Liberati,non vanno oltre l'1 - 1. Vantaggio rossoverde con Palumbo , pareggio ducale di Bernabé ...

Ternana-Parma, la probabile formazione dei rossoverdi Calcio Fere

Ternana - Parma (1-1) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Ternana-Parma, le formazioni: c'è Sohm al posto di Juric - Video Gazzetta di Parma

Serie B, risultati e classifica: Ternana e Parma agganciano il Palermo. Ok l’Ascoli Mediagol.it

Un pareggio che poteva essere una nuova sconfitta in assenza del VAR che ha annullato due gol alla Ternana. Il Parma Calcio di mister Pecchia torna a casa dal Liberati di Terni con un pareggio per 1-1 ...Notizie negli ultimi 45 minuti Equilibrio tra Ternana e Parma: i crociati pareggiano 1-1 e muovono la classifica IlParmense.net (Oggi) - Un pareggio che poteva essere una nuova sconfitta in assenza ...