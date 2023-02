Tennis | Jannik Sinner | “Contento di avere raggiunto la finale Arthur Fils avversario incredibile oggi”

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023)raggiunge ladel torneo ATP 250 di Montpellier (Francia) dopo aver superato il non semplice padrone di casache, nonostante si trovi al numero 163 del ranking mondiale, ha messo in scena una prestazione di alto livello. Il punteggio, 75 62 in un’ora e 35 minuti di gioco, spiega come nel primo parziale il giovanissimo transalpino (classe 2004) abbia davvero venduto cara la pelle, tanto da conquistare anche un set point. Passato il momento più complicato, l’altoatesino ha cambiato marcia, andando a vincere in scioltezza il match. Al termine della sfida il nostro portacolori ha raccontato le sue sensazioni in campo. “Sorpreso di? Assolutamente no – racconta nel corso dell’intervista a bordo campo – Non sono stato sorpreso ...