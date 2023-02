Tennis | ATP Cordoba 2023 | Baez e Coria ancora in corsa per la finale argentina Avversari Dellien e Ramos

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di. Il pubblico argentino sognaunacon dueti di casa, con Sebastiane Federicoche sono rimastiinha superato in tre set il sorprendente cileno Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 3-6 6-1. Adessoaffronterà il boliviano Hugo, che continua il suo cammino, fermando quello di Juan Manuel Cerundolo. L’argentino dopo aver vinto il primo set al tie-break, ha perso il secondo per 6-4 ed alla fine è totalmente crollato nel terzo, perdendo addirittura per 6-0. Federicoha sfruttato il ritiro di Francisco Cerundolo, numero due del seeding, con il derby argentino ...