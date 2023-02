Tempesta d' amore | trame 12-18 febbraio 2023 | il colpo basso di Constanze

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 febbraio 2023)Von Thalheim sarà protagonista di un gesto scorretto nei confronti di Josie Klee, come svelano ledid'dal 12 al 18. Intanto, Gerry si risveglierà dopo la crisi respiratoria e finalmente sarà fuori pericolo. Il giovane sarà ansioso di riscuotere il premio che gli ha promesso Shirin. Poco dopo, Cornelia, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, arriverà a ringraziare Erik baciandolo con passione e trasporto. Vogt sarà molto colpito da quel gesto inaspettato, mentre Ariane mediterà di partire. La Kalenberg, però, non vorrà lasciare il Fürstenhof senza Robert, ma lo chef non condividerà i progetti della compagna in quanto non desidererà abbandonare i suoi cari, soprattutto la Holle. Messa alle strette, la dark lady farà credere di avere ...