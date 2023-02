(Di sabato 11 febbraio 2023) Il magnifico film con Cate Blanchett si chiude con un epilogo anomalo e spiazzante: analizziamo ildi Tár e la nuova direzione della parabola della sua protagonista. Nell'istante in cui Lydia Tár solleva la bacchetta e l'orchestra comincia a suonare, una carrellata laterale sul pubblico ci svela il coup de théâtre che chiude il film, aprendo a nuove interpretazioni tutto l'ultimo atto a cui abbiamo appena assistito. Non a caso ildi Tár ha polarizzato buona parte dell'attenzione riservata all'acclamato terzo lungometraggio scritto e diretto da Todd Field e candidato a sei premi Oscar: unatipico, costruito a partire dalla '' della protagonista in seguito alle accuse che comprometteranno la sua reputazione e la sua carriera. Introdotta come una delle più stimate compositrici del panorama …

... particolarmente acuta e interessante risulta quella elaborata dal critico Dan Kois nel suo eccellente articolo per Slate , intitolatois the most - talked - about movie of the year. So why is ...D'altronde, se non provengono da fonti attendibili, queste emozioni hanno ancora unper ... e non perchéaffronti la questione in maniera pavida; piuttosto, ci consegna le chiavi per ...

Tár, il significato del finale: fra caduta e rinascita, a caccia di mostri Movieplayer

Tár – La recensione IGN ITALY

Tár: recensione FRAMED MAGAZINE

Appellabilità dell'ordinanza Tar che decide l'accesso agli atti in ... Altalex