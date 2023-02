Tagli e colori | Daniele Andrei | quali saranno le tendenze capelli nel 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023), dal suo salone Infinity Hairstylists, a Milano, spiega a Libero Tvlenel, dalo al colore. Tra i trendcita il pixie cut, corto e facile da gestire, il long bob, un caschetto lungo che sta bene a qualsiasi tipo di viso, e la frangia, uno intramontabile. Il long bob va per la maggiore, racconta: “È ilo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Anche chi non vota centrodestra fa riferimento alla leader di Fratelli d'Italia”. Come nuances tornano imelanzana, il balayage – dal francese “spazzare”, è una tecnica di colorazione che permette di avere un look naturale, a schiariture – ...