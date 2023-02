Tabellone Wta Abu Dhabi 2023 | Kasatkina prima testa di serie | Trevisan al via

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilprincipale del Wta 500 di Abu, torneo in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 6 al 12 febbraio sul veloce all’aperto. Un nuovo evento, che in calendario sostituisce il tradizionale appuntamento di San Pietroburgo, quest’anno escluso per le ben note vicende relative al conflitto in Ucraina. Qualche forfait negli ultimi giorni è arrivato, ma il draw si presenta in ogni caso di alto livello, con Dariae Belinda Bencic come prime teste di. La numero tre del seeding è la recente finalista di Melbourne, la kazaka Elena Rybakina. L’Italia può contare sulla presenza di Martina. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA ABU...

COPERTURA TVDOHA 2023 PRIMO TURNO (1) Swiatek bye Q vs Collins (WC) Oz vs (WC) Azarenka Q vs (7) Bencic (4) Gauff bye Kvitova vs Zhang (WC) Kenin vs Samsonova Krejcikova vs (8) ...Niente da fare per l'unica italiana in gara in uncadetto di altissimo livello Al prestigioso500 di Doha è in corso il primo turno di qualificazioni, dove ilè praticamente all'altezza di un torneo del circuito principale: ...

Tabellone Wta Doha 2023: Swiatek prima testa di serie, Trevisan ... SPORTFACE.IT

WTA Doha 2023, Jasmine Paolini eliminata da Leylah Annie Fernandez OA Sport

Rybakina, una Top 10 nelle qualificazioni a Doha: perché può ... SuperTennis

WTA Linz, tabellone: guida Sakkari, presenti Lucia Bronzetti e Camila Giorgi Ubitennis

WTA 250 Linz: Il Tabellone Principale. Giorgi e Bronzetti al via LiveTennis.it

Il tabellone principale del Wta 500 di Doha 2023, torneo in programma in Qatar dal 13 al 19 febbraio. Swiatek prima testa di serie, Trevisan unica azzurra al via.Al prestigioso WTA 500 di Doha è in corso il primo turno di qualificazioni, dove il tabellone è praticamente all’altezza di un torneo del circuito principale: numero uno del tabellone cadetto è ...