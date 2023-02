Tabellone Atp Dallas 2023 | Fritz e Tiafoe al via | occhio anche a Shapovalov

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ildell’Atp 250 diche si disputa da lunedì 6 a domenica 12 febbraio. Inizia la stagione sul cemento statunitense in questocon gli americani che vogliono essere profeti in patria: la testa di serie numero uno è infatti Taylormentreè la seconda testa di serie del seeding. Maa Denis, pronto a mettere i bastoni tra le ruote del duo americano. Nessun italiano ai nastri di partenza. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVATPSEMIFINALI (1)vs Wu (5) Isner vs (6) Wolf QUARTI DI FINALE (1)b. (7) Giron 7-6(7) 3-6 6-3 Wu b. (8) Mannarino 6-3 6-4 (5) Isner b. Gomez 7-6(8) 7-5 (6) Wolf ...

Oggi si gode un importante quarto di finalee una classifica che gli permetterebbe di entrare direttamente innegli slam. Non ha nessun colpo particolarmente incisivo ma si è saputo ben ...Franco Agamenone e Andrea Pellegrino sono infatti iscritti alle qualificazioni dell'250 (711.SINGOLAREDOPPIO QUALIFICAZIONI ORDINE DI GIOCO Agamenone, che è nato in ...

ATP Rotterdam, il tabellone: subito il campione uscente Auger Aliassime per Sonego, possibile Tsitsipas-Sinner al secondo turno Ubitennis

Tabellone Atp Rotterdam 2023: Tsitsipas ancora sulla strada di ... SPORTFACE.IT

ATP Montpellier 2023, il tabellone di Jannik Sinner: verso una possibile finale con Holger Rune OA Sport

ATP 500 Rotterdam: Il Tabellone Principale. SInner già al secondo ... LiveTennis.it

ATP Delray Beach, Bellucci sfida Sandgren nelle qualificazioni: il ... SuperTennis

Oggi si gode un importante quarto di finale Atp e una classifica che gli permetterebbe di entrare direttamente in tabellone negli slam. Non ha nessun colpo particolarmente incisivo ma si è saputo ben ...in tabellone grazie ad una wild card. Il 18enne di Parigi, autentica rivelazione di questa settimana, alla sua seconda partecipazione al main draw di un torneo del circuito maggiore ha messo in fila ...