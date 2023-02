Suv e crossover - Quelle del segmento B | il più amato dagli italiani - FOTO GALLERY

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lo ha detto anche Carlos Tavares, ceo di Stellantis, nell'intervista pubblicata su Quattroruote di febbraio: quello italiano è il mercato con il più importanteB d'Europa. Dunque, non deve stupire la crescita delle Suv compatte nel nostro Paese, che nel gennaio del 2023 hanno raggiunto il 28,5% delle immatricolazioni, di cui rappresentano la fetta più consistente, tanto da aver da tempo superato le utilitarie, ferme al 19,2% (dati UNRAE). Del resto, le Case preferiscono puntare su modelli con margini più ampi e i modelli delA, che ormai ha perso il suo storico appeal, stanno sparendo progressivamente dai listini: persino un'icona come la Fiesta dirà addio al mercato, penalizzata dalla concorrenza interna della stessa Puma, tra le vetture a ruote alte più gettonate in Italia. Non a caso, troverete la compatta dell'Ovale blu nella ...

