Superbonus | Cna | “Sbloccare i crediti è un’emergenza A rischio 40mila imprese”

(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA – È della massima urgenzala cessione deiderivanti dallo sconto in fattura per i bonus dell’edilizia. La situazione è da allarme rosso. Circa 8 miliardi di euro che ingolfano da troppo tempo i cassetti fiscali delle. Quasidella filiera con lo spettro del fallimento, 100mila cantieri ablocco e un milione di cittadini nel caos. Anche l’ultimo intervento del Governo si sta rivelando inutile, trasformare iin prestiti con la garanzia SACE non rappresenta la soluzione. È evidente che il mercato della cessione deisia ormai incapace di funzionare in modo efficiente ma ledella filiera non possono essere chiamate a pagare a carissimo prezzo l’aver rispettato una ...

...delristrutturazioni 110%; più di un quarto quelli nella provincia di Macerata. A subire il blocco sono 2 mila imprese marchigiane, con 3 mila cantieri fermi in attesa dello sblocco"....Diverse centinaia di queste - secondo i dati della- sono rimaste in carenza di liquidità: piene di crediti di imposta che non sanno come monetizzare.110 e bonus facciate hanno ...

ROMA - È della massima urgenza sbloccare la cessione dei crediti derivanti dallo sconto in fattura per i bonus dell’edilizia. La situazione è da allarme ...O lo sblocco dei crediti o il fallimento. La Cna ragusana lancia il grido d'allarme per la situazione di stallo riguardante i crediti incagliati nei cassetti fiscali derivanti dai crediti del ...