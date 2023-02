Super Bowl 2023 | programma e telecronisti Rai e Dazn

(Di sabato 11 febbraio 2023) IlLVII tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs andrà in onda anche quest’anno su Rai 2 e. La trasmissione sulla seconda rete nazionale inizierà con un collegamento alle 00:15 e il match sarà commentato da Antonio Maggiora Vergano, Vezio Orazi e Sergio Scoppetta.invece aprirà con uno studio dalle 23:55, con Nicola Sechi a condurre insieme agli ospiti Giorgio Tavecchio, Borja Valero, Federico Pasquini, e Matteo Pella. La partita sarà commentata da Matteo Gandini e Roberto Gotta con collegamenti esterni con Guido Bagatta, Giuseppe Cruciani e Habakkuk Baldonado (defensive end italiano che proverà ad essere selezionato al prossimo draft NFL). LA DIRETTA IN CHIARO SULLA RAI LA COPERTURA INTEGRALE IN TV CHI CANTA DURANTE L’HALFTIME SHOW LE DATE DELLA STAGIONE NFL RISULTATI E CLASSIFICHE ...

Si avvicina l'appuntamento con ilLVII , che quest'anno andrà in scena a Glendale (Arizona) tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Si gioca domenica 13 febbraio, quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 14. Anche ...... in contemporanea con gli Stati Uniti, la notte di sabato 11 febbraio, alle 3 del mattino, eccezionalmente anticipato rispetto al solito lunedì per evitare la concomitanza col. Due nuovi ...

Rihanna non sarà pagata per il suo show al Super Bowl, ecco perché Corriere dello Sport

Super Bowl, Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show. «Una sfida esaltante» Corriere della Sera

Rihanna non riceverà un solo dollaro per l'Halftime Show del Super Bowl: sarà lei a pagare Fanpage.it

Dalle scommesse ai ticket: tutte le cifre del Super Bowl LVII Forbes Italia

Guida all'ultima domenica del 2022 NFL: Super Bowl LVII Play.it USA

Sarà Rihanna la protagonista dell’Halftime Show durante il Super Bowl LVII tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. La cantante nativa delle Barbados ha parlato di uno spettacolo che sarà una ...Si avvicina l'appuntamento con il Super Bowl LVII, che quest'anno andrà in scena a Glendale (Arizona) tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.