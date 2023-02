Super Bowl 2023 in chiaro sulla Rai | data | canale | orario e diretta tv Chiefs-Eagles

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si avvicina l’appuntamento con ilLVII, che quest’anno andrà in scena a Glendale (Arizona) tra Philadelphiae Kansas City. Si gioca domenica 13 febbraio, quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 14. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di seguire inl’evento, con la Rai che ha acquisito i diritti di trasmissione. Latelevisiva è prevista su Rai 2, mentre quella in streaming mediante la piattaforma Rai Play. Il collegamento avrà inizio alle 00:15 (subito dopo la Domenica Sportiva) e il kickoff è in programma per le 00:30 italiane. LA COPERTURA INTEGRALE IN TV LE DATE DELLA STAGIONE NFL RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace.

... in contemporanea con gli Stati Uniti, la notte di sabato 11 febbraio, alle 3 del mattino, eccezionalmente anticipato rispetto al solito lunedì per evitare la concomitanza col. Due nuovi ...... che si giocherà il prossimo 12 febbraio al State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, recita: "Novità in arrivo Sintonizzatevi per un annuncio speciale questa domenica con ilper ...

Rihanna non sarà pagata per il suo show al Super Bowl, ecco perché Corriere dello Sport

Super Bowl, Rihanna sarà la protagonista dell’Halftime Show. «Una sfida esaltante» Corriere della Sera

Super Bowl termometro dell’America: la voglia di ripartire e tanta attesa per Rihanna, da sei anni assente da… La Stampa

Super Bowl 2023: quote scommesse e pronostico bwin News Italia

Guida all'ultima domenica del 2022 NFL: Super Bowl LVII Play.it USA

“Novità in arrivo… Sintonizzatevi per un annuncio speciale questa domenica con il Super Bowl per scoprire di più”. Contestualmente, è stato aperto anche un sito web all’indirizzo www.u2xsphere.com che ...Il nuovo trailer di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri mostrato al Super Bowl è un concentrato di pura azione ...