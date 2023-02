Suburra | la notte fonda della Roma del potere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023)Raimovie ore 21.10 con Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Regia di Stefano Sollima. Produzione Italia 2015. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Un boss mafioso progetta di trasformare Ostia in una Las Vegas laziale. Ma l'idea non è di facile attuazione. Urge l'appoggio di politici corrotti. E un altro clan malavitoso ha identici programmi. Finisce in un massacro dove nessuno dei contendenti è risparmiato. PERCHE' VEDERLO perchè Sollima dopo i successi televisivi (la serie "Gomorra") dimostra di avere i polmoni e la grinta del narratore cinematografico (se ne accorsero gli americani che lo ingaggiarono per i loro gangster film). Attori tutti al loro meglio. Difficile dimenticare Claudio Amendola come eminenza grigia"mala"na.