Studio su 3 anni di pandemia in Italia | “Prove forti che l’eccesso di morti sia per Covid”

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il tema è quello su cui si è consumato uno dei dibattiti più accesi fra gli esperti: iche abbiamo registrato ufficialmente ine che continuiamo a registrare sono in effetti attribuibili tutti quanti al? Sonoper o con il virus? Su queste domande si sono confrontate visioni opposte: chi sostiene che il dato deisia una sovrastima, nel senso che ne stiamo contando più di quelli che in realtà sono i numeri reali – più bassi – delle vittime del virus, e chi invece sostiene che il bilancio sia sottostimato, cioè che ireali siano molti di più. Unotenta di fare chiarezza. Pubblicato sulla rivista di settore ‘Mathematical Biosciences and Engineering’, dopo alcuni mesi ...